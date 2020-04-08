В Перми часть маршрутов общественного транспорта возобновила свою работу

12:12 | 9.04.2020

В период полной самоизоляции общественный транспорт Перми работает в особом режиме. Департамент транспорта ежедневно мониторит ситуацию и вносит корректировки в расписание. Новые решения связаны с возобновлением работы ряда крупных предприятий города.



Так, с 9 апреля трамвайный маршрут №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим» вернулся к работе по расписанию буднего дня: на нем курсирует 11 единиц транспорта.



На автобусном маршруте №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» увеличено количество автобусов с 11 до 15 единиц.



Автобусные маршруты №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» частично возобновили свою работу. На маршруте №63 теперь работает 7 автобусов, на маршруте №74 – 5 автобусов.

© «Вечерние ведомости»