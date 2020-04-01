В период половодья экологи не рекомендуют использовать воду из пермских родников для бытовых нужд

17:30 | 8.04.2020

Качество воды в нецентрализованных источниках водоснабжения может быть нестабильным. Поэтому воду из родников не нужно использовать для питья, для бытовых нужд в период половодья она также не подходит.



В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми поясняют, что качество воды в нецентрализованных источниках водоснабжения может быть нестабильным. Негативные последствия использования воды из родников, скважин и колодцев возможны в любое время года. В период снеготаяния и паводка родники еще больше подвержены антропогенному воздействию. С талыми водами в родники могут поступить химические, органические и биологические загрязнения.



На химический состав воды влияет множество факторов. Использование для питья и в быту воды, качество которой не соответствует санитарным нормам, может стать причиной возникновения различных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.

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