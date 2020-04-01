Федеральная и региональная поддержка поступит прикамским ветеранам ВОВ и труженикам тыла вместе с пенсией

17:16 | 8.04.2020

На сегодня 35% ветеранов и тружеников тыла уже получили выплаты. Всем ветеранам Великой Отечественной войны Прикамья выплаты поступят до 1 мая.



Сегодня, 8 апреля, на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос выплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что поддержка ветеранов и тружеников тыла – приоритет для краевых властей и гражданский долг жителей региона.



Сейчас в Пермском крае проживает порядка 15 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма.



«Стараемся оказывать им всю возможную социальную поддержку и медицинскую помощь (ежемесячные выплаты, льготы по газификации, по жилищно-коммунальным услугам, лекарственное обеспечение, диспансеризация и т.д. – Прим ред.). В этом – юбилейном – году расширили меры поддержки. Предусмотрели 28,5 млн руб. на помощь с ремонтами не только ветеранам, но и труженикам тыла. Такая инициатива реализуется в крае впервые. Социальные службы обошли всех и выяснили, что ремонты потребуются 100 ветеранам и 200 труженикам тыла. Несколько ремонтов уже завершились, но большая часть работ из-за режима самоизоляции пока приостановлена, – отметил глава региона. – Кроме этого, мы заложили еще 170 млн на ближайшие 3 года – на бесплатное надомное обслуживание. Эту поддержку смогут получить труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда».



Как отметил в своем докладе министр социального развития Пермского края Павел Фокин, в крае принят закон, утверждающий дополнительную финансовую поддержку (5 тыс. руб.) социальной помощи ветеранам. На это из бюджета Пермского края направлено 70 млн руб. «На сегодня все средства перенаправлены в Пенсионный фонд Пермского края для проведения выплат. 35% ветеранов и тружеников тыла уже получили выплаты, планируется, что к 1 мая все выплаты будут проведены. Они направляются вместе с пенсиями», – подчеркнул министр.



В течение года ветеранам предоставляется комплексная социальная поддержка: бесплатные социальные услуги на дому, реабилитация, снижение размера оплаты за стационарное социальное обслуживание (50% от среднего дохода), оказание гериатрической помощи. За каждым ветераном закреплен социальный участковый, который адресно помогает им в социальных, правовых, медицинских, психологических вопросах.



В рамках медицинского сопровождения ветераны проходят регулярную диспансеризацию, лечение в госпитале, помощь узких специалистов на дому, обеспечение лекарствами.



На обеспечение жильем нуждающихся ветеранов в 2020 году направлено около 16,6 млн руб. Сейчас десяти ветеранам подбирают жилые помещения, одному человеку уже улучшены жилищные условия. Всего на ремонт жилья выделено более 28,5 млн руб., 300 ветеранов нуждаются в проведении ремонта, 12 ветеранам уже проведен ремонт помещений. На сегодня в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой работы приостановлены. Тем не менее, ремонт будет проведен до конца года.



Ветераны и труженики тыла Пермского края получат:

участники и инвалиды ВОВ – 85 тыс. руб.

труженики тыла – 55 тыс. руб.

жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашизма – 80 тыс. руб.

вдовы инвалидов и участников ВОВ – 75 тыс. руб.

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