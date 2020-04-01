В апреле жителям Прикамья пенсию сотрудники Почты России доставят на дом

16:12 | 8.04.2020

Отделения Почты России в Пермском крае продолжают оказывать услуги в полном объеме.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, все отделения почтовой связи в Прикамье в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки работают в штатном режиме.



«Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие работников. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками и масками. Кроме того, для соблюдения гигиены рук применяются дезинфицирующие средства. По рекомендациям Роспотребнадзора, ограничено число клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания они обязаны соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра», - пояснили в ведомстве.



Отметим, что идти на почту для получения пенсий и пособий в апреле не нужно: те пенсионеры, которые получали выплаты через Почту России, получат их на дом, все без исключений.



При этом Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.



По вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону контактного центра Почты России 8-800-1-000-000, в мобильном приложении и в официальных группах Почты России в социальных сетях.



В случае, если пенсионер находится на самоизоляции не по прописке, необходимо сообщить о месте проживания (пребывания), выбранном для соблюдения режима самоизоляции. Для этого необходимо обратиться на горячую линию территориального отделения Пенсионного фонда РФ по телефону: 8(342) 264-32-04.

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