В Прикамье ликвидирована опасность возникновения заторов льда на 3 участках рек Тулвы и Усьвы

12:54 | 8.04.2020

В рамках подготовки к прохождению весеннего половодья на реках Прикамья проводятся ледорезные работы, главной задачей которых является уменьшение прочности льда и недопущение заторов во время ледохода.



В марте текущего года необходимые работы были проведены на реке Тулве в селе Барда. Также в настоящее время выполняются ледорезные работы на двух затороопасных участках реки Усьвы в поселке Мыс и поселке Бобровка Чусовского района. Завершение работ планируется к концу текущей недели. Общая протяженность участков составила 4,5 км.



В результате проведения мероприятий ликвидирована опасность возникновения заторов, защищено 46 домов с населением 139 человек и предотвращен потенциальный ущерб на сумму 88 млн руб. Стоимость проведения ледорезных работ составила 0,45 миллиона рублей.



Как отмечают в минприроды Пермского края, затор льда играет роль запорной плотины, выше которой по течению повышается уровень воды и подтапливаются низко расположенные участки территорий населенных пунктов. Ледорезные работы на трех затороопасных участках рек выполняются ежегодно с 2013 года по заказу министерства и зарекомендовали себя как эффективный метод снижения негативного влияния паводковых вод на объекты экономики и населения.



Ранее на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе предпринят ряд мероприятий по предотвращению паводков. При этом главам местного самоуправления необходимо серьезно отнестись к подготовке к паводкам и предпринять меры на случай негативного развития событий.

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