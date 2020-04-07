Продуктовые наборы получат малообеспеченные семьи Пермского края с дошкольниками

12:41 | 8.04.2020

До этого помощь оказывалась только малообеспеченным семьям школьников.



О мерах дополнительной поддержки жителей региона в период распространения коронавируса в Пермском крае рассказал на заседании правительства глава региона Дмитрий Махонин.



«В связи с переходом на дистанционное обучение школьники, получавшие бесплатное питание в школах, теперь получают продуктовые наборы на дом. Аналогичную меру вводим для дошкольников. В общей сложности 50 тысяч семей каждые две недели смогут получать продуктовые наборы на своих детей, - обозначил глава Прикамья. - Главы территорий должны организовать работу таким же образом, как и со школьниками».



Необходимые средства в бюджете будут предусмотрены в бюджете региона.



Напомним, решение о выдаче продуктовых наборов принято оперштабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Прикамье на период незапланированных выходных и период дистанционного обучения детей.

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