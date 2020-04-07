Власти Прикамья выплатят по 15 тысяч рублей сотрудникам организаций, которые ограничили работу из-за самоизоляции

12:37 | 8.04.2020

Помощь смогут получить работающие жители региона, чей доход резко снизился с 1 апреля.



Об этом заявил 8 апреля на заседании правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин.



«Мы собрали с работодателей данные – кто вынужден перевести своих сотрудников на режим неполной занятости или сократить рабочую неделю. Получилось – порядка 10 тысяч человек. Это сотрудники, доходы которых с 1 апреля резко снизились. Но не настолько, чтобы претендовать на меры поддержки со стороны социальных служб. Они получат по 15 тысяч рублей», - обозначил Дмитрий Махонин и поручил минфину Прикамья выделить из краевого бюджета 150 млн рублей, чтобы оказать единовременную финансовую помощь. Это, подчеркивает глава региона, позволит сохранить рабочие места и поддержать малый и средний бизнес.



Порядок выплаты помощи находится в проработке.



Кроме того, чтобы снять напряженность на рынке труда, из федерального и краевого бюджетов планируется направить более 377 млн рублей. Средства направят на организацию временного трудоустройства людей и на поддержку работодателей, для выплаты заработной платы сотрудникам.



Средства из федерального центра ожидаются к маю 2020 года.

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