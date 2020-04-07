Пермь: новости дня
11:59 | 8.04.2020
С начала 2020 года «Т Плюс» в Перми подключила к теплу три многоквартирных дома, торговый центр и школу
В наступившем году энергетики подключили к своим сетям новую школу № 272 в Свердловском районе Перми. Этот объект является частью социальной инфраструктуры комплексной застройки городских территорий. Общеобразовательное учреждение предусматривает 44 класса и в следующем учебном году обеспечит 1225 мест для учащихся Свердловского района Перми.
Энергетики подключили к теплу торговый центр площадью 5960 кв. метров в Ленинском районе и автобазу площадью 270 кв. метров в Свердловском районе Перми. Также специалисты «Т Плюс» подключили дополнительную тепловую нагрузку, обеспечив нормативную вентиляцию и горячее водоснабжение в здании детского спортивно-образовательного учреждения МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина».
«Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в Пермском филиале «Т Плюс» работает «единое окно» для застройщиков. Здесь представители строительных компаний могут получить все требуемые консультации со специалистами энергокомпании, чтобы обеспечить подачу в строящиеся объекты в максимально сжатые сроки», – отмечает заместитель директора Пермского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Алексей Мартьянов.
С начала 2020 года общая мощность подключенных филиалом объектов составила 6,4 Гкал/час. Всего за январь-март энергокомпания обеспечила техприсоединение 10 объектов в регионе. В 2019 году «Т Плюс» общая нагрузка присоединенных зданий составила 66,7 Гкал/час.
© «Вечерние ведомости»
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