Администрация Перми предоставит предпринимателям отсрочку по аренде за пользование муниципальным имуществом

16:16 | 7.04.2020

Эта мера направлена на поддержку предпринимателей в период действия профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса. Воспользоваться отсрочкой могут представители малого и среднего бизнеса, арендующие помещения у муниципалитета.



Как пояснили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, эта мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса во время действия профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса. Арендаторам необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему договору аренды.



Допсоглашение предусматривает отсрочку арендной платы, которую нужно внести в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или иные условия, предложенные предпринимателем. Заявление о предоставлении отсрочки арендаторы могут отправить на адрес электронной почты: dio@gorodperm.ru. Вопросы можно задать по телефону: 212-67-21.



Напомним, представители малого и среднего бизнеса также могут получить отсрочку по платежам за аренду муниципальных земельных участков. Отсрочка по платежам за аренду земли предоставляется только на предстоящие периоды оплаты в 2020 году.

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