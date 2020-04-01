Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю: назначим пенсию по телефонному звонку

15:45 | 7.04.2020

В период действия ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации граждане могут подать заявление о назначении и доставке пенсии без обращения в клиентские службы территориальных органов ПФР.

Заявления о назначении и доставке пенсии можно подать в электронной форме через Личный кабинет на сайте ПФР или Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Если у гражданина отсутствует возможность обращения в органы ПФР с помощью электронных сервисов ПФР, а срок обращения за назначением пенсии по старости приближается, рекомендуем обратиться в территориальный орган ПФР по телефонам, которые размещены в разделе «Новости региона» сайта ПФР («Телефоны для обращения граждан»).

Сотрудники заручатся по телефону согласием гражданина на назначение пенсии по старости без личного обращения в ПФР, проинформируют о наличии необходимых для назначения пенсии документов, объяснят порядок назначения пенсии.

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