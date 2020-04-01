Более 10 малых текстильных предприятий Прикамья перепрофилировались под пошив масок

15:20 | 7.04.2020

В Пермском крае малые и средние предприятия адаптируются к новым условиям – ателье и швейные мастерские переориентировали производство под создание индивидуальных средств защиты.



Как рассказала директор магазина мужской одежды «Patrikman» Екатерина Антакова, ее ателье перешло с пошива мужских костюмов и индивидуальных заказов на многоразовые маски: «Сейчас трудятся два человека, за день отшиваем примерно 300-400 масок. Одновременно могут работать до пяти человек, а значит, и масок сможем производить не менее тысячи в день». Первыми заказчиками масок стали постоянные клиенты ателье, жители Перми.



Швеи и закройщики мастерской «Грани ЭКО» выпускали многоразовые экологичные сумки. Переориентировались на производство масок и сейчас делают около 400-500 штук в сутки. Чтобы выполнить все заказы, наняли ещё семь сотрудников и за последние две недели пошили более 7 тысяч масок с принтами – звёздами, коронами, и однотонные – белые и чёрные. «Большой спрос на чёрные маски. На создание одной уходит 15 минут, их продаём в розницу. Предприятия берут оптом – уже приняли 16 корпоративных заказов, партии разные – от 32 до 1000 штук», – говорит директор мастерской Елена Рябова. В конце 2019 года швейная мастерская «Грани ЭКО» получила господдержку – центр «Мой бизнес» арендовал для 15 предприятий места на новогодней ярмарке подарков в ВЦ «Пермская ярмарка».



Маски из бязи в два-три слоя будет шить ООО «Янтарь» и ИП Салаурова Ю.В. Раньше предприятия занималось созданием промышленной спецодежды – текстиль, трикотаж. Но сейчас запустили производство защитных масок для оптовых заказов. Уже приняли на работу семь новых швей, в ближайшее время будут готовы принять в штат ещё 20 человек. В сутки планируют выпускать до 1000 штук.



По словам замминистра промышленности Прикамья Екатерины Макаренко, краевой минпромторг оказывает активную поддержку малым и средним производителям многоразовых гигиенических масок в части налаживания, перепрофилирования производства и сбыта продукции. «В достаточно сжатые сроки малый и средний бизнес перепрофилируется под современные реалии, сейчас их уже более 10 организаций. В свою очередь, специалисты минпрома проводят разъяснения, как пройти сертификацию, доводят до предпринимателей инициативы федеральных органов власти. Предприниматели решают сразу несколько вопросов: социальную (трудоустройство и так далее) и проблему своего бизнеса», – говорит замминистра.



Малый и средний бизнес, который готов адаптироваться под производство индивидуальных средств защиты, может получить консультацию по возможным мерам поддержки, направив электронное письмо на почту eamakarenko@minpromtorg.permkrai.ru.



Пошивом масок занимаются также крупные предприятия, одно из них – «Сорбент» – уже сертифицировало свою продукцию, совершило первую поставку 15 тысяч масок в медучреждения Пермского края. В месяц они будут производить не менее 300 тысяч защитных масок для продажи в аптеках региона. Минпромторг России выпустил рекомендации для текстильных предприятий по пошиву гигиенических масок, а также по их распространению.

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