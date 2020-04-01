Медицинский персонал Прикамья получит дополнительные выплаты за работу в период пандемии коронавируса

14:00 | 7.04.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение, согласно которому в целях социальной защиты медицинским работникам за счет средств резервного фонда правительства Пермского края предусмотрены единовременные выплаты.



Медики, в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи больным с коронавирусной инфекцией, получат выплату в размере 50 должностных окладов.



Также по решению Дмитрия Махонина врачи, средний и младший медперсонал при оказании первичной медико-санитарной, скорой медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи в стационарных условиях непосредственно гражданам с подтвержденным диагнозом коронавирус либо с подозрением на него получат из краевого бюджета стимулирующие выплаты. Размер выплат установлен федеральным правительством в зависимости от занимаемой должности в размере от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года по Пермскому краю, размер которого, по данным Федеральной службы государственной статистики, составил 31 811 руб.



Дополнительно из краевого бюджета предусмотрен аналогичный размер выплат и расширен перечень персонала, которому устанавливаются выплаты. Предполагается, что на эти цели из краевого бюджета будет направлено около 300 млн руб.

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