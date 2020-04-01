Пермь: новости дня
12:12 | 7.04.2020
Крупнейшие УК и ТСЖ-должники за тепло вошли в антирейтинг судебных приставов Прикамья
Лидером в списке категории УК стало ООО «Профи-дом», в отношении которого возбуждено 18 исполнительных производств на сумму более 20 млн рублей. На 1 млн меньше задолжало ООО «УК Мастер комфорта», являющееся должником в рамках 71 исполнительного производства. ООО «УК Моторостроитель» должно более 9,5 млн рублей. Среди ТСЖ самую крупную задолженность имеет ТСЖ «Авиагородок». В отношении данной организации возбуждено 14 исполнительных производств на общую сумму более 16,5 млн рублей. Второе место в списке злостных должников занимает ТСЖ «Бульвар Гагарина, 36», общая сумма задолженности которого более 14 млн рублей. Третью позицию «антирейтинга» заняло ТСЖ «Коспашская, 12 и Вильямса, 67», имеющее долги в размере более 8 млн рублей. Всего по ситуации на 1 марта в исполнении УФССП по Пермскому краю находится 483 производства против УК и ТСЖ.
Для борьбы с организациями-должниками Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» применяет весь спектр предусмотренных законом мер: обращение в суды для наложения ареста на имущество должников, на привлечение аффилированных лиц к субсидиарной ответственности. Руководители наиболее злостных УК-неплательщиков привлекаются правоохранительными органами к уголовной ответственности за мошеннические действия.
В марте 2019 году экс-директор ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года. Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчетный центр ООО «ИРЦ-Прикамье».
«В период карантина своевременная оплата коммунальных ресурсов и погашение уже имеющихся долгов — это вклад клиентов в поддержку систем жизнеобеспечения региона. Энергетики «Т Плюс» продолжают выполнять свою работу в режиме повышенной ответственности и ожидают от жителей Прикамья ответных шагов», — подчеркнул директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.
© «Вечерние ведомости»
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