Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию

16:04 | 6.04.2020

8 апреля с 15.00 до 17.00 прямую линию с населением проводит управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.



- Как будут выплачиваться пенсии в апреле;



- когда ветераны войны получат выплаты ко Дню Победы;



- что нового в законодательстве о материнском капитале;



- как получить услуги ПФР в электронном виде -



на эти и другие вопросы жители Прикамья смогут получить ответы в ходе прямой линии по телефону (342) 264-31-01.

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