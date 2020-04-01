В Прикамье за нарушение специального режима приостановлена деятельность 25 объектов

15:58 | 6.04.2020

Судебные приставы Пермского края приостановили деятельность 25 объектов, нарушивших Указ президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указ губернатора Пермского края «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», рассказали в УФССП по Пермскому краю.



С помощью массовых проверок Роспотребнадзор выявил ряд организаций и индивидуальных предпринимателей, продолжающих деятельность в условиях режима строгой самоизоляции. В отношении правонарушителей были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ. В результате приставы приостановили деятельность четырех салонов красоты в Перми и Чайковском, восьми точек общепита в Березниках, Кунгуре, Кудымкаре, Чусовом, Пермском районе и краевом центре. Также был закрыт ряд магазинов, реализующих одежду, цветы, детские игрушки, стройматериалы, товары для рыболовов и охотников.



Сейчас все объекты опечатаны. Судебные приставы будут проверять, не возобновилась ли деятельность организаций.

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