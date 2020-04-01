Игорь Сапко: Потребность в донорской крови сейчас очень высока

15:13 | 6.04.2020

Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко посетил Пермскую краевую станцию переливания крови.



«Сдал сам свои 450 гр. и предметно пообщался с главным врачом Оксаной Самовольниковой. Сейчас в условиях самоизоляции резко снизилось количество доноров. При этом жизнь не останавливается, потребность в крови очень высока. Каждый день со всего края на станцию стекается информация о пациентах, которым необходима донорская кровь и ее компоненты», - отметил Игорь Сапко.



Также депутат призвал всех однопартийцев, депутатов, своих друзей и знакомых в это сложное время не оставаться равнодушными и сдать кровь.



«Еще одно доброе дело можно сделать прямо на станции. Полученные в кассе наличные деньги можно сразу внести в благотворительный фонд «Берегиня». Это надежные люди, с которыми работаю уже много лет!» - подытожил депутат.



Пермская краевая станция переливания крови находится по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 54, тел. +7 (342) 282 53 21.

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