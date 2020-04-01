В Перми с наступлением теплой погоды возобновилось обустройство тротуаров на Компросе

15:05 | 6.04.2020

Подрядчик вышел на работы сразу на нескольких участках, чтобы сократить сроки ремонта. Сейчас три бригады рабочих занимаются обустройством тротуаров от улицы Екатерининской до улицы Ленина.



Комсомольский проспект – знаковое место для Перми. Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения улицы. На зиму обустройство тротуаров на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской было приостановлено, но с наступлением устойчивых плюсовых температур подрядчик их продолжил. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», сейчас три бригады рабочих трудятся сразу на двух участках, чтобы ускорить сроки ремонта – от улицы Пермской до улицы Ленина и от улицы Екатерининской до улицы Пермской. Сейчас работы ведутся по четной стороне улицы.



Также после поступления необходимых материалов начнутся работы по устройству наружного освещения. На этом участке уже работают 12 новых светильников на бульварной части улицы, еще 14 будут установлены на проезжей части Комсомольского проспекта. Фонари отлиты из чугуна на знаменитом Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.



Одновременно подрядчик выполняет работы и на участке от улицы Ленина до улицы Советской. Там сейчас готовятся основания для установки фундаментных блоков чугунного ограждения. Уже выполнено строительство ливневой канализации, началось строительство кабельной. В дальнейшем на этом участке будет выполнен ряд работ, включающих укладку гранитной плитки, замену аварийных деревьев на молодые саженцы-крупномеры, ремонт покрытия проезжей части и другие. Работы на участке от улицы Ленина в сторону улицы Монастырской планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику.



Отметим, в прошлом году было принято решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно, и помимо самого проспекта привести в порядок все прилегающие улицы. В результате были отремонтированы улицы Пермская, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-я Красноармейская и другие, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволило не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновленного проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.



Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где полностью заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы появляются люки в зверином стиле – на них размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Часть из них уже установлена на участке от улицы Пермской до улицы Екатерининской. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены цветочные культуры. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.

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