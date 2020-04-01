Пермь: новости дня
15:00 | 6.04.2020
В Прикамье готовится второй пакет мер поддержки для бизнеса
Максим Колесников, министр экономического развития и инвестиций Пермского края:
«Сейчас мы готовим второй пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Соответственно, расширим перечень сфер деятельности, которые пострадали от введения режима самоизоляции. И если в первый пакет вошли те сферы деятельности, которые остановились практически сразу, то во второй пакет мы включаем те сферы деятельности, работа которых также зависит от остановившегося бизнеса.
Мы предлагаем внести во второй пакет следующие сферы: автоперевозки (49.3), физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (96.04), организации дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (88.91), предоставление бытовых услуг населению – ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты (95, 96.01, 96.02), журналистика (58, 60), рекламные агентства (73.11), фотография (74.20), обрабатывающие производства (раздел С, кроме 33), предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группы (96.09).
На эти сферы, где-то полным пакетом, где-то отдельными мерами, будут распространены льгота по налогу на имущество, льгота по налогу на доход, отсрочка по имущественным налогам и аренде.
Все визуальные материалы «мера поддержки – сфера» мы разместим на официальном сайте минэкономразвития и правительства региона после того, как их утвердит Законодательное собрание края 16 апреля».
© «Вечерние ведомости»
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