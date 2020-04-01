Малообеспеченным семьям Прикамья продолжат выдачу продуктовых наборов до окончания режима полной изоляции

14:40 | 6.04.2020

На очередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространению коронавирусной инфекции рассмотрели вопрос о выдаче продуктовых наборов ребятам из малообеспеченных семей и детям с ОВЗ.



Глава региона Дмитрий Махонин ранее подчеркивал значимость сохранения поддержки семей с детьми, в том числе и во время незапланированного нахождения детей дома. «Предлагаю начать выдачу продуктовых наборов, а при необходимости организовать доставку на дом. За четверг и пятницу продукты должны быть у семей. Контроль по срокам и наполнению наборов – на минобре», – поручил Дмитрий Махонин.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что абсолютное большинство выданных наборов были качественными и доставлены в установленные дни. «Практически во всех муниципалитетах края к наполнению и выдаче продовольственных наборов подошли ответственно, – отметила Раиса Кассина. – Конечно, всегда найдутся замечания по комплектованию и срокам выдачи, но мы оперативно отрабатываем все обоснованные жалобы с поставщиками питания и директорами школ, и недостатки быстро исправляются».



В докладе министр также отметила, что все образовательные организации края готовятся к возобновлению занятий. Они должны начаться 6 апреля в облегченной дистанционной форме.



«Мы понимаем, что в текущих условиях будет достаточно сложно развернуть дистанционное образование в полном объеме, – поясняет Раиса Кассина. – Учителя тоже сидят дома в изоляции, мы не можем рисковать их здоровьем и отправлять в школу, поэтому все будут пробовать вести уроки, давать задания с помощью тех средств, что есть под рукой. К тому же интернет сейчас перегружен, стриминговые сервисы не всегда работают корректно, иногда просто невозможно установить соединение. Поэтому необходимо предусмотреть смешанный формат, в том числе более консервативными методами, с помощью мессенджеров, электронной почты».



Напомним, с 28 марта в Пермском крае приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях вне зависимости от формы собственности. Отменены или перенесены все массовые мероприятия с детьми и педагогами: конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы и пр. Запрещены выезды детей и работников для участия в мероприятиях.



В связи с этим, одной из мер, принятых краевым правительством для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в период карантина, стала выдача продуктовых наборов для льготников. Такие сухие пайки выдали школьникам из малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах, – всего порядка 112 500 чел.



Продуктовые наборы начали выдавать семьям по всему краю с 30 марта. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина выдача наборов будет продлена до окончания режима полной изоляции.



Специалисты министерства образования и науки Пермского края продолжают консультировать педагогов и родителей по дистанционному обучению по тел. 8 (342) 217-67-21.

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