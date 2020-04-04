Отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 в Перми закрыты на карантин

20:41 | 5.04.2020

5 апреля по предписанию главного санитарного врача Пермского края и до снятия всех рисков для пациентов и персонала закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96.



Накануне краевой минздрав сообщал, что у двух медицинских работников данной больницы появились симптомы пневмонии, у них были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции. Сразу был определен круг контактных лиц, у которых были также взяты пробы. Подозрительные результаты были получены еще у трех сотрудников.



«По предписанию прекращен прием и выписка пациентов всех структурных подразделений инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96. Разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В настоящее время организовано обследование всех контактных лиц, а также реализуется весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе по изоляции пациентов и сотрудников», – прокомментировала ситуацию Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.



Все пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию будут перенаправлены в другие медицинские учреждения Пермского края, подготовленные для приема таких пациентов, и в первую очередь в МСЧ № 1.



Напомним, в Перми развернуто 880 койко-мест для пациентов. Вторым этапом является развертывание резервных коек в 15 больницах Перми и крупных городов края. Это делается для сокращения времени транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус до медицинского учреждения. Расстояние до стационара не должно превышать 150 км. Поэтому инфекционные отделения готовят к открытию и в других крупных городах. Например, отделения откроют в Осе (35 мест), Чайковском (50 мест), Октябрьском (45 мест), Березниках (110 мест) и Кудымкаре (50 мест). При этом предусмотрено развертывание специализированного роддома. Он расположится в Краснокамске и будет принимать беременных женщин с коронавирусом.

Таким образом, в Пермском крае подготовят 1842 (в том числе более 300 реанимационных) койки в больницах для пациентов с коронавирусом. При этом все они будут обеспечены как оборудованием и расходными средствами индивидуальной защиты, так и медицинскими кадрами.



«Медицинский персонал пермских больниц, которые уже сейчас укомплектованы и начали принимать заболевших и контактировавших пермяков, прошел обучение оказанию медицинской помощи таким пациентам и правилам личной безопасности. Маски, халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты у медицинского персонала имеются во всех учреждениях. Разработан график пополнения запасов. Аппараты ИВЛ подключены и готовы к работе», – отметила Оксана Мелехова.

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