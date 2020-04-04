Пермь: новости дня
20:41 | 5.04.2020
Отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 в Перми закрыты на карантин
Накануне краевой минздрав сообщал, что у двух медицинских работников данной больницы появились симптомы пневмонии, у них были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции. Сразу был определен круг контактных лиц, у которых были также взяты пробы. Подозрительные результаты были получены еще у трех сотрудников.
«По предписанию прекращен прием и выписка пациентов всех структурных подразделений инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96. Разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В настоящее время организовано обследование всех контактных лиц, а также реализуется весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе по изоляции пациентов и сотрудников», – прокомментировала ситуацию Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.
Все пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию будут перенаправлены в другие медицинские учреждения Пермского края, подготовленные для приема таких пациентов, и в первую очередь в МСЧ № 1.
Напомним, в Перми развернуто 880 койко-мест для пациентов. Вторым этапом является развертывание резервных коек в 15 больницах Перми и крупных городов края. Это делается для сокращения времени транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус до медицинского учреждения. Расстояние до стационара не должно превышать 150 км. Поэтому инфекционные отделения готовят к открытию и в других крупных городах. Например, отделения откроют в Осе (35 мест), Чайковском (50 мест), Октябрьском (45 мест), Березниках (110 мест) и Кудымкаре (50 мест). При этом предусмотрено развертывание специализированного роддома. Он расположится в Краснокамске и будет принимать беременных женщин с коронавирусом.
Таким образом, в Пермском крае подготовят 1842 (в том числе более 300 реанимационных) койки в больницах для пациентов с коронавирусом. При этом все они будут обеспечены как оборудованием и расходными средствами индивидуальной защиты, так и медицинскими кадрами.
«Медицинский персонал пермских больниц, которые уже сейчас укомплектованы и начали принимать заболевших и контактировавших пермяков, прошел обучение оказанию медицинской помощи таким пациентам и правилам личной безопасности. Маски, халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты у медицинского персонала имеются во всех учреждениях. Разработан график пополнения запасов. Аппараты ИВЛ подключены и готовы к работе», – отметила Оксана Мелехова.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:41 | 5.04.2020
Отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 в Перми закрыты на карантин
20:26 | 5.04.2020
Оперштаб Прикамья конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции
19:48 | 5.04.2020
Свердловский минздрав призвал жителей не заниматься самолечением
19:19 | 5.04.2020
Пропавшую 14-летнюю екатеринбурженку нашли в Нижнем Тагиле
18:48 | 5.04.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
17:40 | 5.04.2020
На Среднем Урале из-за коронавируса отменяют электрички
17:24 | 5.04.2020
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о дистанционном образовании
16:48 | 5.04.2020
ТОП-5 мировых лидеров по заболеваемости COVID-19
16:17 | 5.04.2020
Индекс самоизоляции Екатеринбурга ниже московского
16:01 | 5.04.2020
Среди новых заболевших COVID-19 в Москве 19 детей
15:33 | 5.04.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 658 человек
15:05 | 5.04.2020
В Свердловской области вновь похолодает
14:18 | 5.04.2020
Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий
13:50 | 5.04.2020
Врачей Екатеринбурга обеспечат бесплатным питанием
13:26 | 5.04.2020
На Урале возбудили уголовное дело по факту гибели детей в Елани
12:53 | 5.04.2020
В Москве зафиксировали 536 новых случаев коронавируса
10:17 | 5.04.2020
Из-за паводка оказалась отрезана часть Среднего Урала
10:02 | 5.04.2020
Житель Екатеринбурга могут оформить пособие по безработице из дома
08:04 | 5.04.2020
В свердловской Елани в пожаре погибли трое детей
04:52 | 5.04.2020
Дмитрий Махонин: «Врачи должны чувствовать себя в безопасности и быть обеспечены всем необходимым»
04:28 | 5.04.2020
Власти Прикамья готовы выплатить 30-процентные авансы господрядчикам
04:27 | 5.04.2020
#нескучнодома: опубликована афиша пермских онлайн-событий на апрель
04:20 | 5.04.2020
В середине апреля подрядчики приступят к ремонту пермских дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
00:37 | 5.04.2020
Два пациента с коронавирусом скончались в Москве
19:42 | 4.04.2020
В Екатеринбурге сгорел автомобиль
19:37 | 4.04.2020
Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек
19:06 | 4.04.2020
В Екатеринбурге пропавший намедни подросток нашелся
18:59 | 4.04.2020
Военкомат Свердловской области откроет горячую линию для призывников и их родителей
17:58 | 4.04.2020
Жители района Академический в Екатеринбурге поддержали врачей флешмобом с аплодисментами
17:48 | 4.04.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают 14-летнюю екатеринбурженку