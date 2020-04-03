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04:48 | 5.04.2020

Учетную запись на портале Госуслуг можно подтвердить онлайн через интернет-банк

Процесс подтверждения учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ, https://www.gosuslugi.ru/) максимально упростился. Пройти процедуру идентификации можно не выходя из дома через личный кабинет интернет-банка. Раньше для этого необходимо было лично обращаться в МФЦ или запрашивать подтверждение через ФГУП «Почта России».

На сегодня новый способ идентификации личности в режиме онлайн доступен для клиентов Сбербанка, Почта Банка и банка Тинькофф, однако в будущем этот перечень может быть расширен.

Так, например, пользователям Сбербанк Онлайн для прохождения процедуры подтверждения учетной записи на портале Госуслуг необходимо следовать простой инструкции:

- Зайдите на сайт кредитной организации.

- Выберите вкладку «Прочее», а затем «Регистрация на Госуслугах».

- Заполните заявку.

- После заполнения формы банку потребуется некоторое время на проверку заявки. Если все в порядке, учетная запись будет подтверждена.

Удостоверить личность владельца учетной записи возможно и через интернет-банк Тинькофф, а также Почта Банка Онлайн, при условии, что пользователь является клиентом одной из этих кредитных организаций.

Стоит отметить, что мобильные банковские приложения пока не могут помочь пользователям в подтверждении учетной записи. Такая операция может быть произведена только через личный кабинет на сайте банка.

Напомним, что именно подтвержденная учетная запись дает доступ ко всем электронным услугам, которые сегодня предоставляют государственные органы власти через портал Госуслуг. Подать заявление для замены водительского удостоверения, российского и загранпаспорта, заказать справку об отсутствии судимости, записать ребенка в детский сад, получить выписку о своих пенсионных накоплениях, оформить пособие на ребенка – все это сегодня можно сделать, не выходя из дома и без риска для здоровья.

Пошаговые инструкции по подтверждению личности через онлайн-банки можно посмотреть на Едином портале государственных услуг в соответствующем разделе: https://госуслуги-активация.рф/.

© «Вечерние ведомости»

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