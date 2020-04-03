нескучнодома: опубликована афиша пермских онлайн-событий на апрель

04:27 | 5.04.2020

Театры, музеи, библиотеки, концертные площадки, культурные центры и другие учреждения культуры Пермского края предлагают жителям региона специальную программу на время карантина, для которой не нужно покидать дом. Только в это время вы можете увидеть лучшие спектакли наших театров, избранные концерты филармонии, прослушать лекции известных музейщиков региона, освоить навыки рисования и получить бесплатный доступ к огромным книжным фондам. Проведите это время с пользой для себя и будьте здоровы.



Специальную программу трансляций для жителей региона подготовили театры. Ежедневно в 19:00 выходить в эфир для своих зрителей продолжит Пермский театр оперы и балета. Так, уже 6 апреля в исполнении солистов, приглашенных артистов, хора и оркестра театра зрители смогут услышать ораторию «Мессия». А на следующий день, 7 апреля, - увидеть фильм-концерт к юбилею хореографа Кирилла Шморгонера, главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета с 1989 по 2002 год.



Перелистать страницы театрального прошлого смогут и поклонники Пермского ТЮЗа. Дважды в неделю в своем официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» театр будет открывать доступ к видеоархиву. В планах показать несколько замечательных спектаклей: «Вишневый сад» и «Ночь перед Рождеством», «Стойкий оловянный солдатик» и «Обыкновенное чудо», «Гроза» и «Лес», «Мещанин во дворянстве» и «Гришка Вольт».



Продолжит свою работу проект Пермского Театра-Театр «ТТ с доставкой». Каждый день в 19.00 театр будет предоставлять доступ к записи одного спектакля большой или малой сцены, посмотреть который можно в течение 24 часов. Уже на следующей неделе в программе – «Догвилль» в постановке Андреаса Мерц-Райкова по Ларсу фон Триеру, а также восьмикратного номинанта на «Золотую маску» - спектакль «8 женщин». Следить за расписанием можно в социальных сетях театра https://vk.com/teatrteatrperm.



К трансляциям спектаклей и концертов из своего архива присоединился и Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени М. Горького. 8 апреля зрители увидят лёгкий, искрометный музыкальный спектакль о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого семейства «Беда от нежного сердца», а 15 апреля все желающие смогут вновь побывать на концерте к юбилею заслуженного артиста РФ Василия Макатерского.



Отметим, что показы спектаклей будут не только в режиме онлайн. Благодаря совместному проекту министерства культуры Пермского края и компании «Дом.ru», у жителей Прикамья появится возможность увидеть лучшие постановки пермских театров в эфире телеканала «Театры Онлайн» на платформе «Дом.ru Movix» и на сайте Movix.ru http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/63873/.



Насыщенную концертную программу для поклонников музыки представит Пермская краевая филармония. 15 апреля в 19.00 зрителей приглашают на концерт органной музыки в исполнении одного из лучших органистов Франции Винсента Дюбуа. 17 апреля краевая филармония приглашает присоединиться к просмотру совместного концерта оркестра волынщиков «City Pipes» и органиста Ивана Ипатова.



Также широкую программу для зрителей подготовили краевые музеи и галереи. Сейчас зрителям доступны 50 виртуальных туров и интернет-экскурсий. Однако многие учреждения организовали дополнительные интернет-экскурсии по своим экспозициям, творческие встречи и дистанционные мастер-классы, стать участником которых сможет каждый.



Так, 7 апреля мемориальный музей-заповедник «Пермь-36» приглашает на онлайн-экскурсию по музею, во время которой ведущий экскурсии расскажет об истории лагеря ВС 389/36, судьбах заключенных и свиданиях с родственниками. 6-12 апреля Музей пермских древностей будет публиковать ежедневные вопросы и задания в своем онлайн-квесте «Пять великих вымираний». А 12 апреля Пермская государственная художественная галерея проведет мастер-класс по созданию космического пейзажа.



Продолжат работу с онлайн-сервисами и библиотеки Прикамья. Например, Объединение муниципальных библиотек города Перми предлагает всем своим читателям воспользоваться бесплатным доступом к удаленным полнотекстовым ресурсам: IPRbooks, ЛитРес, ЭБС, Библиошкола и другие. А краевая библиотека им. Горького приглашает посетить новую виртуальную выставку «Книги петровской эпохи».



Скучать на карантине не придется и поклонникам этнической культуры – об этом позаботился Пермский дом народного творчества «Губерния». В планах— видеолекции этнографов и исследователей народных традиций, мастер-классы по историко-бытовому и народному танцу, публикация материалов из архивов Дома народного творчества, видео- и аудиозаписей фольклорных ансамблей. Отметим, что уже с 6 апреля «Губерния» открывает видеопроект «Особенности и детали коллекции костюмов «Народы Прикамья» (ежедневно в 16.00) и вечернюю рубрику «Этнокино», где будут транслироваться художественные, документальные и мультипликационные фильмы о народной культуре (ежедневно в 21.00).

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