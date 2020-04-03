В середине апреля подрядчики приступят к ремонту пермских дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04:20 | 5.04.2020

В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, один из них приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – ремонт улицы, названной в честь Героя Советского Союза Николая Краснова, будет выполняться в рамках федерального проекта «Улица Победы».



С наступлением весны традиционно начинается дорожный сезон. Уже несколько лет подряд Пермь получает серьезное федеральное финансирование на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот год не стал исключением – город получил 600,9 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.



В результате на 14 объектах будет проведено комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году. Сейчас все аукционы завершены, заключены контракты с подрядчиками, в ближайшее время они приступят к ремонтным работам.



В числе объектов, которые будут отремонтированы в этом году – улица Подлесная (будет отремонтировано сразу 2 участка улицы: от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской и от улицы Космодемьянской до улицы Куфонина), улица Калинина от улицы Кировоградской до улицы Светлогорской, улица КИМ от улицы Крупской до улицы Ивановской, а также другие объекты. Площадь дорожного ремонта по нацпроекту составит около 191 тысячи кв. метров.



В этом году также стартует федеральный проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого в нормативное состояние приводятся улицы, названия которых связаны с людьми и событиями тех времен. В Перми в проект войдет улица Краснова, названная в честь Николая Федоровича Краснова – Героя Советского Союза, командира эскадрильи истребителей, который сбил 50 самолетов врага в годы Великой Отечественной войны. С 1938 по 1941 год Николай Федорович жил и работал в Перми, испытывал моторы на заводе №19 (ныне — ОАО «Пермские моторы»). В это время у завода появился свой испытательный летный отряд на аэродроме Фролы, где стали базироваться несколько истребителей И‑15 и И‑153 для испытаний новых авиамоторов. В числе первых заводских летчиков-испытателей оказался и 24-летний Николай Краснов.



Продолжится и реализация проекта «Малые дела», на эти цели в городском бюджете предусмотрено 333,5 млн рублей. В этом году серьезное комплексное обновление коснется 11 объектов. Например, будут отремонтированы такие важные для районов участки, как улица Хабаровская от дома №44 до улицы Кочегаров, дорога на Заозерье, улица Островского в Новых Лядах, улица Черняховского от улицы Ракитной до улицы Уссурийской и ряд других. В общей сложности этом году в Перми вновь обновят 1 миллион кв. метров дорожного полотна. К ремонту дорог планируется приступить уже в середине апреля.

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