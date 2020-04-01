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19:22 | 3.04.2020

Единая «горячая линия» по борьбе с коронавирусом в Прикамье сможет принимать в 3 раза больше звонков

Это стало возможно благодаря техническим работам, которые были проведены в ночь на 3 апреля.

Для бесперебойного приема обращений жителей 3 апреля ПАО «Ростелеком» совместно с министерством информационного развития и связи Пермского края проведены работы по увеличению пропускной способности каналов связи Общей горячей линии по коронавирусу в Прикамье 8 (342) 258-07-87. Работы были проведены без отключения «горячей линии». В результате пропускная способность линии увеличилась: если ранее она одновременно пропускала 28 звонков, то сейчас их количество возросло до 100 единовременно.

Позвонив на общую «горячую линию», житель Пермского края сможет задать вопросы, связанные с коронавирусом, нормами трудового права, условиями самоизоляции. Операторы будут соединять звонящих с соответствующими ведомствами.

«Горячая» телефонная линия работает в Пермском крае с 12 марта. Первоначально звонки принимались тремя операторами, на текущий момент их число возросло до 36 чел. в сутки. Общая «горячая линия» технически позволяет работать 50-75 операторам одновременно.

Начиная с 1 апреля на «горячую линию» краевого минздрава поступает от 2,7 до 3,2 тыс. звонков в сутки. До 1 апреля число звонков находилось в пределах 1,8 тыс. За всё время существования линии принято почти 22 тыс. звонков.

Отметим, что с начала «нерабочей» недели к 1 апреля наблюдалось двукратное увеличение количества звонков, в связи с чем было принято решение подключить к их обработке сотрудников МФЦ.

Кроме того, граждане могут обратиться на следующие «горячие линии»:

- 8 (342) 298-01-50 – Государственная инспекция труда по Пермскому краю (по вопросам нарушения трудовых прав)

- 8 (342) 239-35-63 – Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (по вопросам незаконной работы организаций)

- 8 (800) 555-49-43 – Роспотребнадзор (федеральная линия)

- 8 (800) 2000-112 – Общероссийская по коронавирусу.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье - 21, на лечении находится 16 человек, 2 человека умерло, три – выздоровели, еще 3033 человек без симптомов ОРВИ - на карантине дома.

© «Вечерние ведомости»

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