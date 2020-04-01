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19:17 | 3.04.2020

В Пермском крае закупки в сфере здравоохранения поставлены в приоритет

Такое решение принято в связи с высокой потребностью минздрава Пермского края в расходных материалах и оборудовании для борьбы с коронавирусной инфекцией. В первую очередь важна закупка аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, в том числе для медицинских работников. По информации краевого министерства закупок, заявки на размещение закупок и закупочная документация, связанная с приобретением необходимых медикаментов, медицинской техники и СИЗ, рассматривается в максимально короткие сроки с целью своевременной поставки в городские и краевые больницы.

За последние две недели было объявлено порядка 45 аукционов на поставку лекарственных препаратов. В течение нерабочих недель в минзакупок планируют продолжить объявление процедур. Не прекратят своей работы и единые комиссии – только до конца этой недели планируется подвести итоги по 143 «медицинским» закупкам.

Напомним, минзакупок размещает крупные закупки региональных заказчиков, если цена контракта начинается от 3 млн руб., и подводит итоги по закупкам от 500 тыс. руб. Закупки с ценой контракта ниже 3 млн руб. размещаются заказчиками самостоятельно. Согласно федеральному законодательству, закупки, направленные на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, могут осуществляться у одного поставщика без конкурсных процедур.

Кроме того, ведомство отрегулировало механизм предельных цен. Сообщается, что в стабильных экономических условиях предельные цены не позволяют закупать товары, работы и услуги по завышенным ценам, но в данной ситуации предельная стоимость необходимых товаров может стать препятствием для непрерывной поставки медицинских товаров, поэтому принято решение о временной отмене предельных цен на ряд изделий медицинского назначения.

Напомним, Правительство РФ разработало целый комплекс мер поддержки сферы здравоохранения через систему госзакупок. Теперь главы регионов могут использовать механизм прямых закупок при решении оперативных задач по противодействию коронавирусу.

© «Вечерние ведомости»

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