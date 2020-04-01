Пермь: новости дня
19:00 | 3.04.2020
Для одиноких пожилых пермяков работает горячая линия Скорой социальной помощи
Пермяков просят соблюдать строгий режим самоизоляции. Для одиноких граждан старше 65 лет осуществляется доставка льготных лекарств на дом. Для этого необходимо обратиться по телефону «горячей линии» Скорой социальной помощи: 8-800-100-83-05.
Также Почта России сообщает, что в апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Лишь 4% получающих пенсии клиентов Почты России Пермского края до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.
По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Пермского региона могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот простой сервис, ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.
© «Вечерние ведомости»
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