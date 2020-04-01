Пермь: новости дня
17:57 | 3.04.2020
Еще 83 школы Прикамья начнут работать в электронной пермской образовательной системе
На сегодня администраторы 83 прикамских школ закончили изучать возможности электронного журнала в системе «ЭПОС.Школа». Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, по итогам обучения администраторов система будет постепенно внедряться в 83 школах. До августа пройдут внутришкольные мероприятия для учителей данных школ, а в августе-сентябре состоится знакомство с функционалом электронного дневника для родителей и учащихся.
С 1 сентября 2019 года «ЭПОС.Школа» была запущена в 25 учреждениях края. Доля качественно заполненных дневников на март 2020 года в этих школах дошла до 70%. В четырех школах этот показатель составляет 100%. На данный момент в «ЭПОС.Школа» зарегистрированы 1467 учителей и заведены свыше 26,7 тыс. электронных дневников. «Третья волна» обучающих семинаров для более 100 школ должна завершиться летом. С сентября электронные дневники ЭПОС будут использовать все участники образовательного процесса, включая родителей и учеников.
На протяжении всех этапов вхождения в проект новичков будут поддерживать выбранные школы-кураторы (которые были обучены в 2019 году в рамках пилотного проекта), а также служба цифровых кураторов. Для административной команды школы и/или учителей регулярно будут проводиться вебинары по актуальным вопросам.
Скачать график прохождения обучающих семинаров школами-спутниками следующего этапа внедрения «ЭПОС.Школа» можно по ссылке.
Кроме того, с 1 февраля в рамках пермской электронной образовательной системы была запущена «Библиотека ЭПОС». Она постепенно наполняется необходимыми образовательными материалами. Система даст возможность работать с разным учебным контентом: интерактивными приложениями, тестами, сценариями уроков для педагогов. Ученики смогут пользоваться большой библиотекой образовательных материалов, участвовать в интерактивных уроках. Уже весной пользоваться «Библиотекой ЭПОС» смогут 25 пилотных школ, в которых внедрена система «ЭПОС.Школа».
Отметим, что в настоящее время перед правительством Пермского края стоит задача ускорить внедрение электронной образовательной системы во все школы края, где есть интернет, и в полной мере использовать заложенные в ней технические возможности. На обновление оборудования в бюджете Прикамья на 2020 год запланировано около 190 млн руб. В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году предусмотрена поддержка региона в размере 216 млн руб. На эту сумму край сможет поставить компьютерное оборудование еще в 101 школу. Всего на цифровизацию образования в Пермском крае было выделено около 1,6 млрд руб. из краевого и федерального бюджетов.
Напоминаем, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. На сайте дистанционного обучения собрана информация об образовательных платформах, которые можно использовать родителям, детям и учителям. На странице можно найти список онлайн-ресурсов для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, разнообразных досуговых занятий.
Среди рекомендуемых сервисов: Яндекс.Учебник, «Российская электронная школа», UCHI.ru и другие.
© «Вечерние ведомости»
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