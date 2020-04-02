«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает поддерживать клиентов и списывать пени при оплате долга

15:04 | 3.04.2020

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поддерживает своих клиентов в период режима повышенной готовности, действующего на территории Прикамья, и напоминает, что если оплатить квитанцию за тепло и горячую воду до конца апреля, пени будут списаны в рамках акции «Весна – тают пени». Такая возможность сохраняется и при использовании онлайн-сервисов компании.



Оплачивать счета, передавать показания, а также получать консультации клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» в регионе могут через личные кабинеты на сайтах расчетно-кассовых центров (РКЦ). Свой лицевой счет и адрес сайта РКЦ можно уточнить в любой предыдущей квитанции за тепло и ГВС, там же можно найти номер телефона РКЦ для уточнения суммы к оплате. Подробнее о способах дистанционной оплаты и передачи показаний можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» — https://perm.esplus.ru/clients/kak-peredat.



Компания напоминает, что по распоряжению федеральных и региональных властей по всей стране приняты необходимые меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. «ЭнергосбыТ Плюс» поддерживает все необходимые профилактические мероприятия и временно приостановил работу своих офисов. При этом получить консультацию специалиста «ЭнергосбыТ Плюс» возможно, направив обращение на электронную почту perm@esplus.ru или заполнив на сайте форму «Обратная связь» — https://perm.esplus.ru/feedback, а также по телефону 8-800-700-10-32.



«В этот сложный период важно поддерживать друг друга. Мы просим вас, как и прежде, оплачивать ваши счета за тепло и горячую воду своевременно и полностью. В свою очередь, в апреле мы спишем пени тем, кто заплатит вовремя. Берегите себя, будьте здоровы!» — говорит директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

© «Вечерние ведомости»