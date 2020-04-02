Пермь: новости дня
14:15 | 3.04.2020
В Прикамье ухаживающим за маломобильными гражданами разрешат передвижение во время строгой самоизоляции
Напомним, со 2 апреля в Прикамье действует режим строгой самоизоляции: в целях предотвращения распространения коронавируса, сохранения здоровья и жизни жителей региона, гражданам рекомендуется находиться по месту проживания, выходить из дома только по необходимости – на работу (сотрудникам организаций жизнеобеспечения), за товарами первой необходимости, лекарствами, при угрозе жизни – в больницы.
«Оперштабом было принято решение сделать исключение для граждан, которым необходимо ухаживать за больными и пожилыми людьми, в том числе оказывать паллиативную помощь, - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. – Важно, чтобы такой вид помощи продолжал действовать даже в режиме самоизоляции. Без нее некоторые наши земляки просто не смогут. Особенно те, кто проживает отдельно».
Данное решение будет закреплено в Указе главы региона. Начать подавать заявки жители, ухаживающие за близкими, могут уже сегодня – дистанционным способом.
Подать заявку на пропуск жители смогут через территориальные органы министерства социального развития Пермского края. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, адрес, а также данные по лицам, которые будут обеспечивать уход, включая их контактные данные (телефон).
В случае, если таких лиц несколько, то необходимо указать даты посещения ими лица, не способного в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно, исходя из необходимости и достаточности его посещения одним лицом в сутки. Информация может направляться по всем доступным дистанционным видам связи.
Список почты и телефоны по территориям по ссылке https://www.permkrai.ru/documents/Контакты ТУ по разрешениям Основной.xlsx.
© «Вечерние ведомости»
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