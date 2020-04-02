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14:15 | 3.04.2020

В Прикамье ухаживающим за маломобильными гражданами разрешат передвижение во время строгой самоизоляции

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина минсоцразвития региона проработал порядок выдачи разрешений гражданам для ухода за маломобильными группами граждан.

Напомним, со 2 апреля в Прикамье действует режим строгой самоизоляции: в целях предотвращения распространения коронавируса, сохранения здоровья и жизни жителей региона, гражданам рекомендуется находиться по месту проживания, выходить из дома только по необходимости – на работу (сотрудникам организаций жизнеобеспечения), за товарами первой необходимости, лекарствами, при угрозе жизни – в больницы.

«Оперштабом было принято решение сделать исключение для граждан, которым необходимо ухаживать за больными и пожилыми людьми, в том числе оказывать паллиативную помощь, - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. – Важно, чтобы такой вид помощи продолжал действовать даже в режиме самоизоляции. Без нее некоторые наши земляки просто не смогут. Особенно те, кто проживает отдельно».

Данное решение будет закреплено в Указе главы региона. Начать подавать заявки жители, ухаживающие за близкими, могут уже сегодня – дистанционным способом.

Подать заявку на пропуск жители смогут через территориальные органы министерства социального развития Пермского края. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, адрес, а также данные по лицам, которые будут обеспечивать уход, включая их контактные данные (телефон).

В случае, если таких лиц несколько, то необходимо указать даты посещения ими лица, не способного в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно, исходя из необходимости и достаточности его посещения одним лицом в сутки. Информация может направляться по всем доступным дистанционным видам связи.

Список почты и телефоны по территориям по ссылке https://www.permkrai.ru/documents/Контакты ТУ по разрешениям Основной.xlsx.

© «Вечерние ведомости»

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