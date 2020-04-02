После проверки трудовой инспекции работники курорта «Усть-Качка» сохранят работу

13:35 | 3.04.2020

После поручения главы Пермского края Дмитрия Махонина проверить действия руководства курорта «Усть-Качка» его работникам окажут необходимую поддержку.



По словам генерального директора «Усть-Качки» Сергея Постникова, заработная плата за март будет выплачена полностью и досрочно, все выплаты будут проведены вовремя, а особо нуждающиеся сотрудники смогут получать продуктовые наборы на всем протяжении ограничительных мер. Сокращения работников курорта не планируется.



«С управляющей компанией «ООО Усть-Качка Сервис» достигнута договоренность об отсрочке платежей за ЖКУ на период восстановления деятельности курорта для работников, чье жилье находится в фонде данной УК, без начисления пени и штрафов», – сообщил Сергей Постников.



Как рассказали специалисты Государственной трудовой инспекции в Пермском крае, в отношении курорта была начата внеплановая проверка и выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. «Понуждение работников к выходу в отпуск без сохранения заработной платы является грубым нарушением трудового законодательства, в том числе Указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», и является недопустимым», – пояснили в ведомстве.



Напомним, 2 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусу глава региона Дмитрий Махонин призвал работодателей соблюдать законодательство, а также нормы Трудового кодекса в вопросах выплаты зарплаты и содержания сотрудников во время всеобщей самоизоляции.



При возникновении вопросов оплаты труда, прекращения трудовых отношений и соблюдения режима труда в период «нерабочих дней» граждане и работодатели могут круглосуточно получить консультацию по номеру «горячей линии» Государственной инспекции труда в Пермском крае 8 (342) 298-01-50.

© «Вечерние ведомости»