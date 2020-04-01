Роспотребнадзор Прикамья сообщил подробности о новых выявленных случаях коронавируса

18:13 | 2.04.2020

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье увеличилось до 20, 2 человека умерло. 3511 человек без симптомов ОРВИ - на самоизоляции. Круг контактировавших с заболевшими находится под наблюдением врачей.



Среди заболевших, включенных в статистику 2 апреля, 1 мужчина и 6 женщин, в том числе Роспотребнадзор включил в результаты анализов данные журналистки Анастасии Петровой. Новые пациенты прибыли из Таиланда, Швейцарии, ОАЭ, Вьетнама, два случая заражения при контакте с прибывшими из-за границы.

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