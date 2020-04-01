В целях безопасности в пермский муниципальный приют для животных ограничен доступ волонтеров

17:38 | 2.04.2020

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции доступ в муниципальный приют для животных имеют только сотрудники учреждения. Однако за всеми животными по-прежнему ухаживают, своевременно оказывают ветпомощь.



Со 2 апреля в Перми для жителей указом главы региона введен режим полной самоизоляции. Все городские службы жизнеобеспечения продолжают свою работу, в том числе и муниципальный приют для содержания безнадзорных животных. Однако в целях безопасности доступ волонтеров в него временно запрещен.



- Мы понимаем беспокойство волонтеров, связанное с обеспечением деятельности муниципального приюта. В настоящее время приют работает, создан график дежурств сотрудников, которые обеспечивают надлежащее содержание животных. Проблем с обеспечением деятельности приюта нет, - поясняют в учреждении.



Во время карантина животным обеспечено двухразовое кормление, организовано постоянное пополнение воды в вольерах и боксах, в течение дня ведется проверка вольеров и боксов на предмет их чистоты, наличия кормов и воды, животным своевременно оказывается ветеринарная помощь, осуществляются обязательные профилактические ветеринарные мероприятия. После окончания режима полной самоизоляции двери приюта будут снова открыты для тех, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим.



Фотографии животных и новости из жизни муниципального приюта можно посмотреть в группе учреждения в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/id489810683.

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