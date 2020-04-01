Пермь: новости дня
17:24 | 2.04.2020
Во время каникул пермские школьники улучшили свое умение играть в шахматы
Первенство школы по шахматам проводилось в рамках проекта по спортивно-патриотическому воспитанию «Жить здорово!» в новом для подобных мероприятий формате – дистанционно посредством специализированного интернет-портала lichess.org и программы, обеспечивающей видеосвязь – Skype или Viber.
После жеребьёвки участников и размещения турнирной сетки участники первенства самостоятельно договаривались об игре в удобное для них время. Один из участников турнира регистрировался на интернет-портале для онлайн-игр в шахматы и отправлял ссылку на игру своему сопернику в созданную в Viber группу «Первенство школы 145, шахматы». Результат игры между соперниками оглашался победителем в той же группе для информирования участников соревнования о выходе его в следующий тур, а также для подведения итогов первенства.
Так, 1 место в первенстве школы занял Марк Боголюбов, ученик 11«А». Вторым стал его одноклассник Владислав Дунец. 3 место у Вадима Шилоносова из 5«А» класса, на 4 месте Екатерина Мальцева из 7«В» класса.
- Турнир прошел хорошо, было интересно. Играть дистанционно очень удобно. Это позволяет провести игру в удобное для каждого участника время, - отмечает победитель турнира Марк Боголюбов.
По словам организаторов, цель онлайн-турнира по шахматам – пропаганда здорового образа жизни, а также популяризация шахмат среди учащихся, повышение уровня их спортивного мастерства и информационно-коммуникативных компетенций.
© «Вечерние ведомости»
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