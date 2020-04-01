Авиакомпания S7 Airlines отменяет вечерний рейс из Перми в Москву 2 и 3 апреля

17:14 | 2.04.2020

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу авиакомпания S7 Airlines сегодня и завтра отменяет вечерний рейс в аэропорт Домодедово из Перми: С7 1157/1158 Домодедово – Пермь – Домодедово 02.04.2020 – 03.04.2020



Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта https://www.aviaperm.ru. Получить дополнительную информацию можно у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое Савино по телефону +7 (342) 299-17-71.

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