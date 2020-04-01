Пермь: новости дня
16:38 | 2.04.2020
Дмитрий Махонин: «Во время коронавируса увольнять сотрудников недопустимо»
Одним из примеров недобросовестных действий со стороны работодателей глава региона привел руководство курорта «Усть-Качка», которое уволило своих сотрудников и просит их покинуть территорию курорта. «Работники курорта «Усть-Качка» устроили флешмоб, обращаются к губернатору и имеют на это право. В результате работодатель выгнал их с работы. Но те работодатели, которые ведут себя подобным образом, я считаю, к ним надо принимать жесткие меры», - подчеркнул он.
По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил трудовой инспекции совместно с правоохранительными органами проверить действия руководства «Усть-Качки» на соответствие основному закону и Трудовому кодексу, в результате которых были уволены сотрудники, и в дальнейшем не допускать подобных действий работодателей.
Напомним, Государственная инспекция труда в Пермском крае открыла круглосуточную «горячую линию» по вопросам оплаты труда и соблюдения режима труда в связи с проведением мероприятий, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции.
При возникновении вопросов об оплате труда, прекращении трудовых отношений и соблюдении режима труда в период «нерабочих дней» граждане и работодатели могут круглосуточно получить консультацию по номеру телефона «горячей линии» Государственной инспекции труда в Пермском крае 8 (342) 298-01-50.
Также госинспектора труда будут консультировать по вопросам привлечения к трудовой деятельности, оплаты труда, прекращения трудовых отношений и соблюдения режима труда в период «нерабочих дней». О том, по какому номеру будут проводиться консультации, будет сообщено дополнительно.
На часто задаваемые вопросы граждане могут получить ответы на онлайн-сервисе «Дежурный инспектор» портала «Онлайнинспекция.рф».
© «Вечерние ведомости»
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