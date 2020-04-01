Бизнес не поддерживает ограничение времени продажи алкоголя

16:33 | 2.04.2020

В Пермском крае ограничили время продажи алкоголя на период самоизоляции с 11:00 до 20:00.



Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes, прокомментировал:

- Мы категорически против введения новых дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции в регионах. Это может не только негативно повлиять на предпринимательскую активность, но и существенно повысить вероятность употребления суррогатов и отравлений ими среди населения: серый рынок, безусловно, воспользуется данным ограничением для легальных производителей в условиях сохраняющегося спроса. Негативный опыт введения «сухого закона» в разных его проявлениях хорошо известен во всем мире, когда цена ошибки измерялась человеческими жизнями.



Дополнительные ограничения могут привести к сокращению или даже полной остановке алкогольных производств, что неизбежно повлечет за собой рост безработицы в регионах.

Важно также отметить, что само наличие алкоголя в торговой точке является одним из факторов, сдерживающих рост цен на социально значимые товары. Это особенно важно сейчас, когда платежеспособность населения снизилась из-за вынужденного карантина и приостановки некоторых видов деятельности.



На наш взгляд, сейчас важно разрабатывать меры поддержки добросовестного бизнеса и населения, а не вводить дополнительные ограничения.

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