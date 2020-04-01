Все вновь выявленные в Прикамье заболевшие коронавирусом находились в больницах

14:21 | 2.04.2020

Роспотребнадзор сообщает, что в Пермском крае выявлено 7 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Лечение пациентов уже начато, все они находились в больницах под наблюдением врачей.



Общее число выявленных заболеваний в Прикамье увеличилось до 20, 2 человека умерло, один – выздоровел, еще 3511 человек без симптомов ОРВИ - на самоизоляции. Круг контактировавших с заболевшими находится под наблюдением врачей.



Информация о новых заболевших уточняется.



Замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин: «Важно подчеркнуть, что такой рост связан с «накопленным эффектом» проведения анализов. Тесты были отправлены в разное время, а результаты вернули единовременно. Это не вновь заразившиеся люди, это пациенты, у которых давно было подозрение на заболевание и которые давно наблюдаются и лечатся врачами. Все они поступили в инфекционную больницу еще в 20-х числах марта. Они содержатся в специальных боксах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также давно выявлен круг контактировавших с ними лиц, у всех у них были забраны пробы на анализ. Они находятся под наблюдением врачей».

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