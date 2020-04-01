С 1 апреля социальные пенсии в Прикамье повысили для 69,3 тысячи жителей

14:09 | 2.04.2020

С 1 апреля в Пермском крае увеличены пенсии по старости, по инвалидности, для детей, потерявших кормильца и для детей, оба родителя которых неизвестны.



По информации Пенсионного фонда России, в Пермском крае увеличение коснется 69,3 тыс. пенсионеров. Ежемесячные расходы на доплату по социальным пенсиям в Прикамье увеличатся на 40 млн рублей.



Одновременно с социальными будут индексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению для граждан, проходивших военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также пострадавших из-за техногенных или радиационных катастроф.

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