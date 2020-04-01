Пермь: новости дня
14:01 | 2.04.2020
Нацпроект помог театрам и музеям Прикамья быстро адаптироваться к режиму самоизоляции из-за коронавируса
1 апреля на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, в условиях режима строгой самоизоляции, который вводится на территории региона со 2 апреля, особенно важной является работа учреждений культуры на онлайн-площадках. Театры, музеи и концертные площадки подготовили специальные программы: в этот период жители Пермского края могут увидеть лучшие события, не выходя из дома. Кроме того, библиотеки открыли доступ к онлайн-ресурсам и федеральным электронным фондам, а культурно-досуговые учреждения предложили образовательные программы и мастер-классы, в том числе и для детской аудитории.
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края, пояснил, что технически учреждения культуры оказались готовы к этой ситуации: «У оперного, «Театра-Театра» и краевой филармонии есть свои коллекции записей спектаклей и концертов высокого качества, что позволяет сформировать афишу на длительный период, а также транслировать их на телевидении – в рамках партнерского проекта с Дом.ру. Мы можем предложить интересный контент, в том числе и для новых зрителей, которые, возможно, впервые увидят эти постановки и захотят посмотреть их на большой сцене, когда учреждения перейдут в обычный режим работы».
Сводная афиша онлайн-событий опубликована на сайте министерства культуры Пермского края в разделе #нескучнодома https://mk.permkrai.ru/neskuchnodoma/. По результатам первого периода трансляций, спрос на такие показы оказался высоким: с 18 по 29 марта были показаны 72 события, которые собрали уже свыше миллиона просмотров на разных площадках. Зрителями стали не только пермяки, но и жители 43 регионов России и гости из 22 стран мира. Обеспечение онлайн-трансляций в высоком качестве является одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура», а именно – задачей программы «Цифровая культура».
© «Вечерние ведомости»
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