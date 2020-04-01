В Перми временно изменено движение общественного транспорта

13:04 | 2.04.2020

Такие меры приняты по решению городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Перми. Изменения будут действовать со 2 апреля до момента прекращения режима полной самоизоляции горожан.



Со 2 апреля временно прекращают работу автобусные маршруты №12 «проспект Парковый - ОАО ПЗСП», №33 «микрорайон Архиерейка - город Сердца», №40 «станция Пермь-2 - микрорайон Нагорный - Автопарк», №41 «ПНИПУ - Студенческий городок», №52 «микрорайон Парковый - микрорайон Хмели», №63 «микрорайон Крохалева - площадь Восстания», №74 «микрорайон Владимирский - микрорайон Заостровка».



Это связано с существенным снижением пассажиропотока.



Вместе с тем, вместо автобуса маршрута №12 можно воспользоваться маршрутами №64 «ДДК им. Кирова - станция Пермь-2» и №15 «Южная - станция Пермь-2».



Маршрут №33 заменяется маршрутами №75 «микрорайон Соболи - микрорайон Костарево», №69 «микрорайон Ива - улица Грачева» и №70 «улица Грачева - микрорайон Ива».



Маршрут №40 дублируется маршрутом №10 «микрорайон Владимирский - ЦУМ - микрорайон Нагорный». Вместо маршрута №41 можно воспользоваться маршрутом №53 «Центральный рынок - 10 микрорайон».



Маршрут №52 дублируется маршрутами №54 «улица Мильчакова - микрорайон Хмели» и №47 «Аэропорт Бахаревка - Мачтобаза».



Вместо маршрута №63 можно воспользоваться маршрутами №50 «улица Гусарова - станция Пермь-2», №36 «улица Мильчакова - микрорайон Вышка-2 - микрорайон Вышка-1» и №16 «микрорайон Владимирский - микрорайон Запруд».



Маршрут №74 дублируется маршрутами №10 «микрорайон Владимирский - ЦУМ - микрорайон Нагорный» и №66 «микрорайон Парковый - микрорайон Крохалева».



По просьбам работников предприятий Кировского района в расписание маршрутов №15 «Южная - Пермь-2» и №65 «Садовая - улица Маршала Рыбалко - Березовая роща» добавлены рейсы в утренние и вечерние часы.



Департамент транспорта администрации Перми будет осуществлять мониторинг пассажиропотока и при необходимости вносить изменения.



С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме online можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.

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