Пермь: новости дня
13:04 | 2.04.2020
В Перми временно изменено движение общественного транспорта
Со 2 апреля временно прекращают работу автобусные маршруты №12 «проспект Парковый - ОАО ПЗСП», №33 «микрорайон Архиерейка - город Сердца», №40 «станция Пермь-2 - микрорайон Нагорный - Автопарк», №41 «ПНИПУ - Студенческий городок», №52 «микрорайон Парковый - микрорайон Хмели», №63 «микрорайон Крохалева - площадь Восстания», №74 «микрорайон Владимирский - микрорайон Заостровка».
Это связано с существенным снижением пассажиропотока.
Вместе с тем, вместо автобуса маршрута №12 можно воспользоваться маршрутами №64 «ДДК им. Кирова - станция Пермь-2» и №15 «Южная - станция Пермь-2».
Маршрут №33 заменяется маршрутами №75 «микрорайон Соболи - микрорайон Костарево», №69 «микрорайон Ива - улица Грачева» и №70 «улица Грачева - микрорайон Ива».
Маршрут №40 дублируется маршрутом №10 «микрорайон Владимирский - ЦУМ - микрорайон Нагорный». Вместо маршрута №41 можно воспользоваться маршрутом №53 «Центральный рынок - 10 микрорайон».
Маршрут №52 дублируется маршрутами №54 «улица Мильчакова - микрорайон Хмели» и №47 «Аэропорт Бахаревка - Мачтобаза».
Вместо маршрута №63 можно воспользоваться маршрутами №50 «улица Гусарова - станция Пермь-2», №36 «улица Мильчакова - микрорайон Вышка-2 - микрорайон Вышка-1» и №16 «микрорайон Владимирский - микрорайон Запруд».
Маршрут №74 дублируется маршрутами №10 «микрорайон Владимирский - ЦУМ - микрорайон Нагорный» и №66 «микрорайон Парковый - микрорайон Крохалева».
По просьбам работников предприятий Кировского района в расписание маршрутов №15 «Южная - Пермь-2» и №65 «Садовая - улица Маршала Рыбалко - Березовая роща» добавлены рейсы в утренние и вечерние часы.
Департамент транспорта администрации Перми будет осуществлять мониторинг пассажиропотока и при необходимости вносить изменения.
С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме online можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.
© «Вечерние ведомости»
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