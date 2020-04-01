Дмитрий Махонин о выявлении заболевших коронавирусом: «Здесь вранья я не допущу!»

12:21 | 2.04.2020

Сегодня, 2 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции глава Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал внимание представителей ведомств на честности информирования жителей о ситуации с распространением заболевания.



«Сегодня мне доложили, что журналистка Анастасия Петрова умерла не от пневмонии, а все-таки от коронавируса. Мы об этом почему-то молчим, в данной ситуации это недопустимо, - обозначил Дмитрий Махонин. – Мы должны говорить людям правду, потому что, если человек будет знать, что он контактировал с заболевшим, он обратится в больницу, отправится на карантин и не заразит других! Вранья я здесь не допущу, особенно это касается работы регионального минздрава. О подтвержденных случаях пациентам и общественности необходимо рассказывать оперативно».



Напомним, в Пермском крае зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом, вместе с Анастасией Петровой два человека умерли от заболевания, один – выздоровел, еще 3511 человек без симптомов ОРВИ находятся на самоизоляции.



Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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