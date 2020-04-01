Пермские энергетики «Т Плюс» работают в штатном режиме и поддерживают клиентов

12:16 | 2.04.2020

Пермский филиал «Т Плюс» продолжает свою работу в усиленном режиме, снабжая теплом и горячей водой жителей Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского. Деятельность теплоэнергетиков продолжается 24 часа в сутки, вне зависимости от ситуации. В энергокомпании понимают, насколько серьезна и экстраординарна обстановка, поэтому особенно внимательно относятся к нуждам потребителей в эти дни. Вот какие меры приняты, чтобы клиенты «Т Плюс» провели самоизоляцию с комфортом:



• Весь оперативный, аварийно-ремонтный и административный персонал продолжает работать в три смены. Они заботятся о том, чтобы тепло и горячая вода были у каждого клиента, особое внимание уделяется больницам и жилым домам.



• Сотрудники офисов обслуживания клиентов переведены на удаленную работу и продолжают консультировать по всем каналам – call-центр, сайт, личный кабинет, электронная почта.



• Возможности дистанционной передачи показаний счетчиков и онлайн-оплаты услуг помогает абсолютному большинству клиентов оставаться дома.



• Продлена акция «Весна – тают пени». Всем клиентам дается возможность оплатить задолженность без штрафных санкций за просрочку.



При этом энергокомпания заботится и о том, чтобы сотрудники возвращались к семьям здоровыми. Работники получают антисептики, маски и инструкции по их правильному использованию. Каждый день дезинфицируются все производственные помещения и служебный транспорт. Сотрудникам в начале рабочего дня замеряется температура, любые недомогания приводят к немедленному отстранению от работы.

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