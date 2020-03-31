В Прикамье для инвесторов введут новые налоговые льготы

14:07 | 1.04.2020

В Прикамье будет введен инвестиционный вычет и пониженная ставка налога на прибыль, которая составит 10%. Мера коснется приоритетных инвестиционных проектов. Такое решение принято во вторник, 31 марта, на оперативном совещании по мерам поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции под руководством главы Пермского края Дмитрия Махонина.



Глава региона обозначил, что важно думать не только, как поддержать бизнес сейчас, но и какие меры поддержки будут востребованы позже. «Мы понимаем, что есть первоначальные меры поддержки, но важно подумать и о том, какие еще можем ввести, чтобы привлечь инвесторов и продолжить развитие экономики региона. Обсудим ту экономическую политику, которую будем проводить в ближайшее время, – обозначил Дмитрий Махонин. – В этом году мы планируем ввести меры поддержки крупных инвестиционных проектов, реализовать некоторые из них в формате ГЧП и концессии. Это позволит нам привлечь инвесторов, а средства, заложенные в бюджете, мы сможем направить на социальную поддержку граждан».



Региональные власти приняли решение ввести следующие меры поддержки для приоритетных инвестиционных проектов:



- инвестиционный вычет – механизм, который позволит снизить налог на прибыль на инвестиции в создание или приобретение основных средств. Новое налоговое послабление будет предоставляться только новым приоритетным инвестиционным проектам, в результате которых увеличивается выпуск продукции или качественно улучшаются ее характеристики.



Размер минимального налога к уплате в региональный бюджет для таких предприятий будет варьироваться в зависимости от масштаба инвестпроекта. Для малых инвестпроектов (сумма инвестиций от 100 млн до 1,5 млрд руб.) – ставка налога будет составлять 1% (минимальная региональная ставка), для средних (сумма инвестиций от 1,5 до 10 млрд руб.) – 10% (также минимальная региональная ставка). Для крупных (свыше 10 млрд руб.) – льготироваться будет только дополнительная прибыль от реализации инвестпроекта. Размер инвестиционного вычета для всех типов инвестпроектов может составлять до 50% расходов. Механизм действует до конца 2027 года;



- снижение ставки по налогу на прибыль для приоритетных инвестиционных проектов с 20 до 10%. Эта мера действует до конца 2028 года и направлена на стимулирование создания на территории края производств товаров «с нуля». Получить такую льготную ставку могут компании, зарегистрированные в Пермском крае, не имеющие обособленных подразделений в других регионах и чья деятельность не направлена на добычу нефти и газа, их переработку или транспортировку, а также на выпуск подакцизных товаров. Компании, претендующие на пониженную налоговую ставку, должны инвестировать в проект не менее 50 млн руб. в течение трех лет или не менее 500 млн руб. в течение пяти лет.



Механизмы ГЧП и концессии начнут применяться для инвестпроектов, которые ранее планировалось реализовать за счет бюджета края. Для этого были выбраны ряд социальных и спортивных проектов из адресной инвестиционной программы. На их реализацию в бюджете края предусмотрено порядка 18 млрд руб. В этот перечень войдут аквапарк, конгрессно-выставочный центр, международный кампус для студентов, гостиничный комплекс на территории бывшего ВКИУ. Привлечение частных инвестиций на реализацию этих проектов по механизму ГЧП или концессии позволит сократить бюджетные траты и перераспределить средства на социальную политику края.



Отметим, реализуя проекты в рамках государственно-частного партнерства, бизнес получает проект с заранее определенными условиями, параметрами и поддержкой государства, гарантию возврата вложенных инвестиций плюс предпринимательскую прибыль, а также возможность расторжения соглашения в случае невыполнения публичным партнером/концедентом своих обязательств.



На начало 2020 года в Пермском крае реализуется 99 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 37,4 млрд рублей, из них 84 проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 11 проектов в социальной сфере (здравоохранение, образование), 4 проекта в сфере транспортной инфраструктуры. В 2019 году было подписано 10 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 2,5 млрд рублей, из них 7 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 3 проекта в социальной сфере.



В Рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2018-2019 гг. Пермский край занимает 8-9 место. При среднем интегральном показателе в субъектах Российской Федерации 50% показатель Пермского края составляет 84,1 %. Рейтинг формируется Минэкономразвития России и Национальным центром ГЧП и входит в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Уровень развития государственно-частного партнерства оценивается на основе таких факторов, как опыт реализации проектов, развитие институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства и нормативно-правовое обеспечение данной сферы.

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