Инспекция труда Прикамья открыла «горячую линию» по соблюдению режима труда во время коронавируса

13:26 | 1.04.2020

Вопросы оплаты труда и соблюдения режима труда в период распространения коронавирусной инфекции можно задать и через онлайн-сервис «Дежурный инспектор».



Государственная инспекция труда в Пермском крае открыла круглосуточную «горячую линию» по вопросам оплаты труда и соблюдения режима труда в связи с проведением мероприятий, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции.



При возникновении вопросов об оплате труда, прекращении трудовых отношений и соблюдении режима труда в период «нерабочих дней» граждане и работодатели могут круглосуточно получить консультацию по номеру телефона «горячей линии» Государственной инспекции труда в Пермском крае 8 (342) 298-01-50.



Так же госинспектора труда будут консультировать по вопросам привлечения к трудовой деятельности, оплаты труда, прекращения трудовых отношений и соблюдения режима труда в период «нерабочих дней». О том, по какому номеру будут проводиться консультации, будет сообщено дополнительно.



На часто задаваемые вопросы граждане могут получить ответы на онлайн-сервисе «Дежурный инспектор» портала «Онлайнинспекция.рф» https://онлайнинспекция.рф.



Напомним, Минтруд РФ разъяснил порядок трудовой деятельности в период «нерабочей недели». Рекомендации определяют перечень работников, задействованных в непрерывном производственном цикле, учет отпускных дней, оплату труда.

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