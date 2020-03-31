Дмитрий Махонин запретил плановые отключения коммунальных ресурсов по время самоизоляции жителей

13:10 | 1.04.2020

31 марта глава Прикамья Дмитрий Махонин в ходе заседания совета глав муниципальных образований дал поручение перенести все плановые ремонты коммунальных сетей, которые приведут к прекращению подачи коммунальных ресурсов в жилые дома. Речь идет о тепло-, электро-, газо-, водоснабжении и водоотведении. Соответствующее поручение направлено в ресурсоснабжающие организации. Главы муниципалитетов обязаны контролировать исполнение поручения на территории своего муниципального образования.



«Обращаюсь к руководителям всех ресурсоснабжающих организаций на территории региона. Все плановые ремонты сетей и оборудования на период самоизоляции граждан должны быть приостановлены. А устранение аварийных ситуаций должно происходить в кратчайшие сроки и быстрее, чем в нормальных условиях», - пояснил глава Прикамья. Также Дмитрий Махонин дал поручение руководству предприятий коммунальной сферы проверить наличие необходимых материалов на случай устранения аварии.



В период самоизоляции жителей предприятия коммунальной отрасли будут работать в усиленном режиме с введением дополнительных дежурных бригад. Все аварийные бригады обеспечивается антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до сотрудников доведены рекомендации по гигиене и профилактике. Проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. Сотрудники проходят входной контроль, перед тем как приступить к работе.

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