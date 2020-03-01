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Пермь: новости дня


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21:17 | 31.03.2020

Департамент транспорта напоминает пассажирам об изменениях маршрутной сети Перми с 1 апреля

В нескольких районах города поменяются маршруты следования автобусов уже в ближайшие дни. Изменения затронут Орджоникидзевский, Кировский, часть Дзержинского и Мотовилихинского районов.

Так, в Орджоникидзевском районе 8 автобусных маршрутов будут двигаться по новой схеме:

- №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» будет следовать до площади Дружбы;

- №22 «Микрорайон Васильевка – Пермский военный институт» будет следовать по новому маршруту. Взамен автобуса №22 от микрорайона Камский до Нижней Мостовой можно будет воспользоваться маршрутами №71 и №58 от Васильевки до микрорайона Вышка-1;

- №23 «Банная гора – деревня Голованово» будет продлен до Банной горы;

- №24 «Автопарк – площадь Дружбы» будет следовать до площади Дружбы, через микрорайоны Энергетик и ПДК. До микрорайона Заозерье можно будет доехать на автобусе №73;

- №44 «микрорайон Нижняя Мостовая – 10-й микрорайон – Учкомбинат – микрорайон Камский» с 1 апреля временно не будет обслуживаться. Вместо него можно будет воспользоваться маршрутом №71, который будет продлен до микрорайонов Камский и Нижняя Мостовая;

- №58 «микрорайон Васильевка – микрорайон Вышка-1» будет продлен до микрорайонов Васильевка и Вышка-1. На данном маршруте станут доступны бесплатная пересадка в течение 60 минут и оплата банковской картой;

- №71 «микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Камский» будет продлен до микрорайонов Камский и Нижняя Мостовая. Он компенсирует движение маршрутов №22 и №44;

- №73 «микрорайон Январский – микрорайон Заозерье» будет следовать по улице Васнецова с заездом в 10-й микрорайон. На данном маршруте станут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата банковской картой;

Автобусные маршруты №21, №48, №49, №53 будут следовать по привычной схеме движения.

Отметим, на всех этих маршрутах будут заключены новые контракты, которые предусматривают наличие бесплатной пересадки и возможность оплачивать проезд банковской картой. Так, на маршрутах №18, №24, №49, №53 и №58 можно будет совершить одну бесплатную пересадку в течение 60 минут. На маршрутах №21, №22, №23, №48 и №73 – в течение 40 минут.

В Кировском районе 5 автобусных маршрутов будут двигаться по новой схеме:

- №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» будет следовать до Центрального рынка. Часть рейсов будет укорочена до ДДК им. Кирова. Добраться до станции «Пермь-2» из микрорайона Закамск можно будет на автобусном маршруте №64;

- №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» будет следовать по улице Якутской до Центрального рынка. Часть рейсов будет следовать от остановки ДДК имени Кирова. Доехать до Центрального рынка из Дзержинского района можно будет на автобусе №15;

- №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские Хутора» будет следовать круглогодично до Ласьвинских Хуторов вместо сезонного автобуса №55. Чтобы доехать до центра города из микрорайона Оборино, в Закамске можно пересесть на маршруты №15, №20 и №60;

- №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» будет следовать по улицам Ветлужской и Докучаева. В режиме экспресс по улице Якутской будет следовать автобус №20;

- №65 «Кооператив «Сосновый бор» - Садовая – Березовая роща» на летний период будет продлен до кооператива Сосновый бор, взамен сезонного маршрута №55.

Также на всех этих маршрутах станут доступны бесплатная пересадка и оплата банковской картой. На маршрутах №15, №20 и №60 можно будет совершить одну бесплатную пересадку в течение 60 минут. На маршрутах №39 и №65 – в течение 40 минут.

В Дзержинском районе с 1 апреля поменяется только один маршрут:

- №6 «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2» будет следовать до станции «Пермь-2». Доехать до Центрального рынка можно будет на автобусе № 15. Напомним, что на данном маршруте также доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата банковской картой.

В Мотовилихинском районе маршрут следования поменяют два автобусных маршрута, а также по просьбе горожан будут запущены два новых кольцевых маршрута:

- №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» будет следовать по улице Старцева и бульвару Гагарина, через остановку «ж/к «Авиатор»;

- №38 «микрорайон Гарцы – микрорайон Садовый» будет следовать по улице Уральской без заезда в микрорайон Костарево. Через микрорайон Костарево будут следовать новые маршруты №69 и №70;

- №69 и №70 «микрорайон Ива – улица Грачева» новые кольцевые маршруты, которые будут следовать в противоположных направлениях через остановочные пункты «микрорайон Ива», «Грибоедовский», «улица Уинская», «Сквер журналистов», «улица Макаренко», «улица Крупской», «улица Студенческая», «площадь Дружбы», «дворец спорта «Молот».

На маршрутах №11, №38, №69 и №70 будут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата банковской картой.

Основная цель изменений – сбалансировать объем транспортной работы в центре и районах города. Следующий этап внедрения новой маршрутной сети запланирован на лето текущего года. Изменения коснутся всех районов города.

© «Вечерние ведомости»

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