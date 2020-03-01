Оперштаб: Со 2 апреля в Прикамье будет введен режим полной самоизоляции

18:05 | 31.03.2020

По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.



Как обозначил глава Пермского края Дмитрий Махонин, на заседании штаба было принято решение о введении в регионе режима полной самоизоляции. Выйти из дома будет разрешено только за продуктами, выгулять домашних животных и при острой необходимости в больницы.



«Ограничения касаются всех граждан, за исключением работников организаций жизнеобеспечения. Предусмотрено введение пропусков, улицы будут патрулироваться. Сейчас у жителей Прикамья есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции, и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены», - обозначил Дмитрий Махонин.



Также решением оперштаба по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае стала остановка межрегиональных, а также сокращение на 80% межмуниципальных автобусных перевозок.



Помимо этого, запрещается проведение каких-либо общественных мероприятий. На улице жители Прикамья должны находиться исключительно в средствах индивидуальной защиты и на дистанции от 1,5 метра друг от друга. Всем прибывающим на железнодорожный вокзал и в аэропорт будут напоминать о необходимости отправиться на самоизоляцию на 14 дней.

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