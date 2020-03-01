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17:53 | 31.03.2020
По размеру долга перед энергетиками в Прикамье «лидирует» УК «Профи-дом»
В ходе работы с исполнительными производствами этой категории судебными приставами ведется непрерывная работа по взысканию долгов с управляющих компаний и ТСЖ, сообщают в краевом УФССП.
Так, в марте 2020 года на принудительном исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находится 369 исполнительных производств в отношении товариществ собственников жилья, имеющих долги перед ресурсоснабжающими организациями в размере более 182,5 млн рублей. Самую крупную задолженность имеет ТСЖ «Авиагородок». В отношении данной организации возбуждено 14 исполнительных производств на общую сумму более 16,5 млн рублей. Второе место в списке злостных должников занимает ТСЖ «Бульвар Гагарина, 36», общая сумма задолженности которого более 14 млн рублей. Замыкает своеобразный рейтинг ТСЖ «Коспашская, 12 и Вильямса, 67», имеющее долги в размере более 8 млн рублей.
Мерами принудительного исполнения в рамках возбужденных исполнительных производств с ТСЖ взыскано и перечислено предприятиям ТЭК более 61 млн рублей.
Также с начала года на исполнении у судебных приставов Прикамья находится 114 исполнительных производств данной категории, должниками по которым являются управляющие компании. Общая сумма задолженности УК превышает 80 млн рублей. «Лидером» по размеру долга является ООО «Профи-дом», в отношении которого возбуждено 18 исполнительных производств на сумму более 20 млн рублей. На 1 млн меньше задолжало ООО «УК Мастер комфорта», являющееся должником в рамках 71 исполнительного производства. Последнее в этом списке – ООО «УК Моторостроитель» с долгом в размере более 9,5 млн рублей.
Основными проблемами, возникающими в процессе исполнения требований исполнительных документов данной категории, является неплатежеспособность должника. В том случае, если УК признает себя банкротом, принудительное взыскание долгов в пользу ресурсоснабжающих организаций становится невозможным, в связи с чем нередко в этой сфере правоотношений используются сомнительные схемы, когда организация наращивает долги, затем банкротится, а после открывается уже с новым названием, хотя и с тем же директором или учредителем.
В числе мероприятий, способствующих снижению образовавшейся задолженности перед предприятиями ТЭК, можно отметить регулярные выезды судебных приставов по месту регистрации неплательщиков, арест расчетных счетов и имущества. В случае систематического уклонения от погашения долгов в отношении руководителей организаций-должников применяются меры уголовно-правового характера, в частности, возбуждаются уголовные дела по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда» и по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».
© «Вечерние ведомости»
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