Дмитрий Махонин: Главы муниципалитетов должны принимать все необходимые меры в условиях коронавируса

17:02 | 31.03.2020

Сегодня, 31 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялся Совет глав муниципальных образований под председательством губернатора Пермского края. Основной темой обсуждения стало противодействие распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что на данный момент ключевая задача для муниципальных властей - выстроить организационную работу в территориях края. «Важно, чтобы главы муниципалитетов понимали свою ответственность и принимали все необходимые меры по вопросам самоизоляции, жизнеобеспечения населенных пунктов, организации питания и по другим вопросам, которые обеспечат стабильное функционирование муниципального образования в период противодействия распространению инфекции. Важно, чтобы люди испытали как можно меньше неудобств, но в то же время необходимо обеспечить самое главное на сегодня - безопасность людей», - подчеркнул он.



Отметим, в Пермском крае сейчас для жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции, позволяющий противостоять распространению новой коронавирусной инфекции. В связи с этим в регионе работают специальные службы волонтеров, которые могут в случае необходимости доставить продукты и лекарства, помочь в приготовлении еды и уборке квартиры людям старше 65 лет. Кроме того, неделя с 30 марта по 5 апреля по всей России объявлена выходной.



С 28 марта в регионе временно приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Ограничения также затронули объекты розничной торговли, работы бань, саун, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев. В связи с этим по поручению главы региона Дмитрия Махонина министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края вводит арендные каникулы для представителей малого и среднего предпринимательства. При этом меры налоговой поддержки предпринимателям в связи с коронавирусом составят 1 млрд руб.



Кроме того, до 12 апреля все школы Пермского края переведены на режим дистанционного обучения. В связи с этим в регионе организована выдача продуктовых наборов для детей из малообеспеченных семей. Их начали выдавать с 30 марта.



Также в крае в рамках противодействия распространению коронавируса особые меры безопасности принимаются и на общественном транспорте. Так, салоны всех автобусов дезинфицируются на каждой конечной остановке.

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