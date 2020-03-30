12:33 | 31.03.2020

«ЕЭС-Гарант» повысил энергоэффективность Пермского аграрно-технологического университета



Специалисты «ЕЭС-Гарант» завершили установку современного погодозависимого оборудования в двух корпусах Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова. Это позволит вузу сократить затраты на услуги теплоснабжения на 15-20%.



Экономия составит порядка 460 Гкал в год, что в денежном выражении превышает 600 тыс. рублей. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта с вузом, по условиям которого учреждение будет оплачивать услуги компании поэтапно из образовавшейся экономии.



Через 3 года после окончания действия контракта погодозависимое оборудование перейдет в собственность университета. Помимо уменьшения размера платежей, оно позволяет оптимизировать температуру в зданиях и исключать «перетопы» осенью и весной, в периоды наибольших колебаний температуры наружного воздуха.



Благодаря «умным» датчикам, которые реагируют на любые изменения погоды за окном, происходит автоматическое повышение или понижение температуры в помещении. Таким образом, помимо экономии, энергосервисные мероприятия позволили повысить комфорт пребывания в вузе учащихся и педагогов.



Работы по оснащению университета погодозависимым оборудованием начались в феврале этого года и были проведены в кратчайшие сроки. Модернизация системы отопления пермского сельхозуниверситета – первый энергосервисный контракт Пермского филиала «ЕЭС-Гарант» с вузом, однако у компании уже есть опыт установки погодозависимой автоматики в учебных заведениях региона — ранее энергоэффективное оборудование было установлено в 3 школах и 1 детском саду Перми. Кроме того, за минувший год специалисты компании установили системы погодозависимой автоматики в 13 многоквартирных жилых домах Перми и Чайковского.

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